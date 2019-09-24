Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Князев отметил, что за время его работы в должности главы Нацполиции "в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, на которые я почти не обращал внимания, потому что знал, что я делаю свою работу правильно, честно, и мне некогда было об этом долго думать".

Он подчеркнул, что полицию недопустимо втягивать в политику.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей, это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку, и я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении. И считаю, что это тот шаг, как главы полиции европейского государства. Сейчас это время наступило", - заявил он.

На вопросы о причинах своего решения Князев отвечать не стал.