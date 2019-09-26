В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото

В Броварах произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции охраны, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла в четверг вечером. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате погибла женщина, еще двое человек получили травмы.

"По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование", - сказано в сообщении.

На место аварии прибыл новый глава Нацполиции Игорь Клименко. Он заявил, что отстраняет все руководство полиции охраны Киевской области от выполнения обязанностей. И пообещал "жесткие меры реагирования".

Ранее в ДТП под Славянском погибла семья.

Читайте также: Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП