Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.09.2019, 20:13

В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото

1 / 3
В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото
В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото
В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фотоВ Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото

По факту назначено служебное расследование и отстранено руководство управления полиции охраны Киевской области

В Броварах произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции охраны, сообщила пресс-служба Нацполиции. 

Авария произошла в четверг вечером. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате погибла женщина, еще двое человек получили травмы.

"По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование", - сказано в сообщении.

На место аварии прибыл новый глава Нацполиции Игорь Клименко. Он заявил, что отстраняет все руководство полиции охраны Киевской области от выполнения обязанностей. И пообещал "жесткие меры реагирования".

Читайте также: Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, полиция, бровары, смертельная авария, Нацполиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Что ураган Дориан натворил на Багамских островах: фото разрушений
Материалы по теме
В Почаеве водитель сбил трех человек, в том числе полицейского
Происшествия В Почаеве водитель сбил трех человек, в том числе полицейского
В Харьковкой области произошло масштабное ДТП: фото
Происшествия В Харьковкой области произошло масштабное ДТП: фото
Популярное
фото/видео
В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото
В Броварах полицейский въехал в остановку, погибла женщина: фото
Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото
Португальский топ-клуб открыл футбольную школу в Харькове - фото 17:30
Мэр Днепра выругался матом на сессии горсовета: видео
Мэр Днепра выругался матом на сессии горсовета: видео 17:19
Во Франции масштабный пожар на заводе химикатов: фото и видео
Во Франции масштабный пожар на заводе химикатов: фото и видео 15:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 