Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото

Фото: dn.npu.gov.ua

Сегодня вблизи Славянска произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель и пассажиры Хюндай, 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, скончались на месте. Семья жила в Славянске.

Двое пассажиров другого автомобиля Тойота получили травмы. Водитель Тойоты не пострадал

Авария произошла около 06:30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.

Установлено, что водитель автомобиля Хюндай не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота.

Фото: dn.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.

22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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