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Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото

Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото - Фото
Фото: dn.npu.gov.ua
26.09.2019, 11:56

В аварии погибли три человека, среди них 6-летняя девочка

Сегодня вблизи Славянска произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель и пассажиры Хюндай, 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, скончались на месте. Семья жила в Славянске.

Двое пассажиров другого автомобиля Тойота получили травмы. Водитель Тойоты не пострадал

Авария произошла около 06:30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.

Установлено, что водитель автомобиля Хюндай не справился с управлением  и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота.

Фото: dn.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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