Лобовое столкновение. В ДТП под Славянском погибла семья: фото

Сегодня вблизи Славянска произошло дорожно-транспортное происшествие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель и пассажиры Хюндай, 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, скончались на месте. Семья жила в Славянске.
Двое пассажиров другого автомобиля Тойота получили травмы. Водитель Тойоты не пострадал
Авария произошла около 06:30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.
Установлено, что водитель автомобиля Хюндай не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота.
Фото: dn.npu.gov.ua
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Читайте также: Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП