Погибли двое полицейских. Появилось видео ДТП под Николаевом

Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

В сети интернет появилось видео с места аварии на автодороге Херсон-Николаев, жертвами которой стали начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника областного управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко.

На видео видно, что автомобиль Тоyота, в которой находились полицейские и Lexus, с которым они столкнулись, получили серьезные повреждения.

Водитель Lexus выжил, его госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).