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Погибли двое полицейских. Появилось видео ДТП под Николаевом

Погибли двое полицейских. Появилось видео ДТП под Николаевом - Фото
Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook
08.10.2019, 15:17

Авария произошла сегодня утром

В сети интернет появилось видео с места аварии на автодороге Херсон-Николаев, жертвами которой стали начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника областного управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко.

На видео видно, что автомобиль Тоyота, в которой находились полицейские и Lexus, с которым они столкнулись, получили серьезные повреждения.

Водитель Lexus выжил, его госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

  • Утром 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, погибли два офицера полиции.
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дтп Николаев сергей сидоренко видео владимир илличко
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