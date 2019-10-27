В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото

В Хмельницкой области в дорожной аварии утром в воскресенье погибла семья из трех человек, еще один ребенок получил травмы. Об этом сообщила патрульная полиция региона.

По информации правоохранителей, на автотрассе Житомир-Черновцы столкнулись легковушка и грузовик. В результате погибли 42-летний водитель первого автомобиля, его 39-летняя жена и их 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. 10-летний сын был доставлен в больницу, его осматривают врачи.

Водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП полицией открыто уголовное дело.

Ранее в ДТП в Хмельницком погибла 11-летняя девочка.

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