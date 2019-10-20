ДТП в Хмельницком. Погибла 11-летняя девочка

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В Хмельницком в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 11-летняя девочка-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Авария произошла в областном центре 18 октября около 13:30 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная.

По предварительным данным, 69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Мерседес Е-+220, ехал по улице Староконстантиновское шоссе.

"Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоцикла марки БМВ, который двигался во встречном направлении по Староконстантиновскому шоссе, в результате произошло столкновение транспортных средств", - отметили в полиции.

От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП.

В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и был госпитализирован в травматологию. Ребенка с многочисленными тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение областной больницы, где около 20:00 она умерла.

Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.