В Харькове скорая столкнулась с легковым авто: есть пострадавшие

4 ноября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Как информируют в Нацполиции, в результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.
В полиции сообщили, что 21-летний водитель легкового авто при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками.
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