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В Харькове скорая столкнулась с легковым авто: есть пострадавшие

В Харькове скорая столкнулась с легковым авто: есть пострадавшие - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
05.10.2019, 13:40

Травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар

4 ноября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. 

Как информируют в Нацполиции, в результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.

В полиции сообщили, что 21-летний водитель легкового авто при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.
  • Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.
  • 22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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