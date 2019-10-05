В Харькове скорая столкнулась с легковым авто: есть пострадавшие

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

4 ноября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Как информируют в Нацполиции, в результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.

В полиции сообщили, что 21-летний водитель легкового авто при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.

22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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