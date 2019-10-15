Появилось видео смертельного ДТП со "скорой" в Киеве

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ДТП произошло вечером 13 октября

На YouTube опубликовали видео смертельного ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot 308, которое произошло вечером 13 октября. 

В результате происшествия погибли два человека. 60-летний водитель скорой помощи скончался во время госпитализации, а 23-летняя фельдшер погибла в больнице. Еще один фельдшер находится в больнице.

По предварительной информации, скорая с включенной сиреной выехала на красный свет светофора, после чего протаранила легковой автомобиль.

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Теги: дтп, киев, скорая, пежо
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