Появилось видео смертельного ДТП со "скорой" в Киеве

На YouTube опубликовали видео смертельного ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot 308, которое произошло вечером 13 октября.

В результате происшествия погибли два человека. 60-летний водитель скорой помощи скончался во время госпитализации, а 23-летняя фельдшер погибла в больнице. Еще один фельдшер находится в больнице.

По предварительной информации, скорая с включенной сиреной выехала на красный свет светофора, после чего протаранила легковой автомобиль.

Читайте также: В Киеве автомобиль протаранил "скорую", она перевернулась: видео