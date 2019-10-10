В Киеве автомобиль протаранил "скорую", она перевернулась: видео

Сегодня, 10 октября, около 14:30 в Киеве на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок. Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция столицы.

Сообщается, что сейчас участников ДТП осматривают медики. Патрульные и следователи устанавливают все обстоятельства столкновения и ожидают от врачей результаты осмотра.

По предварительной информации, водителя скорой медицинской помощи и еще двух медиков забрали на осмотр в больницу. Водитель автомобиля Ford (второй участник ДТП) от помощи врачей отказался.

4 октября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.

Читайте также: Погибли двое полицейских. Появилось видео ДТП под Николаевом