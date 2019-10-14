ДТП со "скорой" в Киеве: есть погибшие – фото, видео

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В результате аварии погибли два сотрудника скорой помощи

Вечером 13 октября в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина легковой автомобиль Peugeot 308 столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В результате происшествия погибли два человека. 60 летний водитель скорой помощи скончался во время госпитализации, а 23-летняя фельдшер погибла в больнице. Еще один фельдшер находится в больнице.

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По предварительной информации, скорая с включенной сиреной выехала на красный свет светофора, после чего протаранила легковой автомобиль.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движение, которое повлекло за собой смерть нескольких человек). Обстоятельства ДТП устанавливаются.

  • 4 октября в Харькове произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар.

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Видео: dtp.kiev.ua

Фото: отдел коммуникации полиции Киева

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Теги: дтп, фельдшер, киев, peugeot, скорая, пежо
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