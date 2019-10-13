В Киеве застрелили мужчину: объявлен план-перехват – фото

Фото: отдел коммуникации полиции Киева

13 октября в Шевченковском районе Киева возле офиса на улице Дегтяревской неизвестные застрелили 33-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По словам очевидцев, злоумышленники несколько раз выстрелили в жертву, после чего скрылись на машине в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Читайте также: Стрельба под Киевом: в полиции рассказали о раненых копах

Читайте также: Стрельба в Голосеево. Стали известны подробности конфликта: видео

На месте происшествия правоохранители нашли отстрелянные гильзы. Сейчас следователи устанавливают мотивы убийства, в городе проводится спецоперация по поимке преступников.

мужчин с оружием и боеприпасами, которые устроили стрельбу в Голосеевском районе города Ранее сегодня в Киеве задержали

Читайте также: Стрельба возле синагоги в Германии: как минимум двое убитых

Фото: отдел коммуникации полиции Киева