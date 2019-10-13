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В Киеве застрелили мужчину: объявлен план-перехват – фото

В Киеве застрелили мужчину: объявлен план-перехват – фото - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Киева
13.10.2019, 22:00

Убийство произошло посреди улицы Дегтяревской

13 октября в Шевченковском районе Киева возле офиса на улице Дегтяревской неизвестные застрелили 33-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По словам очевидцев, злоумышленники несколько раз выстрелили в жертву, после чего скрылись на машине в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

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На месте происшествия правоохранители нашли отстрелянные гильзы. Сейчас следователи устанавливают мотивы убийства, в городе проводится спецоперация по поимке преступников.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киева

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