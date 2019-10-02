Стрельба под Киевом: в полиции рассказали о раненых копах

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко (фото - mvs.gov.ua)

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначил служебную проверку по факту применения правоохранителями оружия против злоумышленника, который сегодня ранил двух спецназовцев в Киевской области. Об этом Крищенко заявил на брифинге.

По его словам, открытие уголовного дела Государственным бюро расследований – это "нормальная процедура": "Так должны проверять действия полицейских. Кроме того, мной назначена служебная проверка, материалы который мы предоставим в ГБР".

Крищенко заявил, что позже будет предоставлена часть видео задержания злоумышленника: "И, я думаю, ни у кого не останется сомнений в правомерности действий наших полицейских".

Командир КОРДа, который отвечал за организацию силовой фазы операции, сообщил, что у одного правоохранителя – ранение плеча и сквозное ранение предплечья, а у второго – слепое ранение грудной клетки.

"К счастью, пуля не прошла через верхнюю часть бронежилета, застряла. Также у него ранение кисти", - заявил спецназовца.

Сейчас раненые правоохранители находятся в госпитале МВД, им оказывается необходимая помощь.