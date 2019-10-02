Под Киевом КОРД ликвидировал злоумышленника: отстреливался - фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

В селе Хотяновка Киевской области спецназ ликвидировал злоумышленника, который, по заявлениям правоохранителей, 10 дней назад обстрелял полицейских на Оболони в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пресс-службе заявляют, что им оказался гражданин Грузии, осужденный в другой стране к 22 годам тюрьмы за создание преступной группировки, похищение людей и хранение огнестрельного оружия.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый преступник может скрываться в селе Хотяновка. Они прибыли к строительному вагончику, где он мог находиться, и предложили ему сдаться.

Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям из двух пистолетов. В ответ спецназовцы применили табельное оружие и ликвидировали стрелка.

Стрелку удалось ранить двух сотрудников КОРДа, которые были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

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