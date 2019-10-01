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Полиция накрыла одну из крупнейших наркобанд Кривого Рога: фото

Полиция накрыла одну из крупнейших наркобанд Кривого Рога: фото - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
01.10.2019, 17:34

Украинские полицейские сотрудничали с коллегами из Польши, которым удалось задержать возможного соорганизатора группировки

Одного из основных фигурантов группировки, которая якобы сбывала метамфетамин и трамадол, в конце сентября задержали на границе Польши и еще одной европейской страны, а 25 участникам преступной организации правоохранители объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.  

В пресс-службе информируют, что в начале 2019 года в Днепропетровской области правоохранители якобы разоблачили преступную организацию, занимавшуюся сбытом наркотиков в Кривом Роге. 

Полиция разоблачила предполагаемого лидера и более 20 исполнителей, также были ликвидированы две нарколаборатории. 

Ежемесячный оборот от их деятельности составлял от 5 до 7 млн гривень. 

Один из основных фигурантов скрывался за границей. Как сообщает следствие, он входил в тройку координаторов организации, отвечал за налаживание сети сбыта наркотиков и вербовку в ряды группировки.

Он был задержан в Польше на границе с одной из европейских стран, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщают в пресс-службе, восемь участников преступной организации уже находятся под стражей, двое под домашним арестом. 

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наркотики кривой рог Нацполиция
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