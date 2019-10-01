Полиция накрыла одну из крупнейших наркобанд Кривого Рога: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

Одного из основных фигурантов группировки, которая якобы сбывала метамфетамин и трамадол, в конце сентября задержали на границе Польши и еще одной европейской страны, а 25 участникам преступной организации правоохранители объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пресс-службе информируют, что в начале 2019 года в Днепропетровской области правоохранители якобы разоблачили преступную организацию, занимавшуюся сбытом наркотиков в Кривом Роге.

Полиция разоблачила предполагаемого лидера и более 20 исполнителей, также были ликвидированы две нарколаборатории.

Ежемесячный оборот от их деятельности составлял от 5 до 7 млн гривень.

Один из основных фигурантов скрывался за границей. Как сообщает следствие, он входил в тройку координаторов организации, отвечал за налаживание сети сбыта наркотиков и вербовку в ряды группировки.

Он был задержан в Польше на границе с одной из европейских стран, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщают в пресс-службе, восемь участников преступной организации уже находятся под стражей, двое под домашним арестом.