Стрельба возле синагоги в Германии: как минимум двое убитых

Фото: ЕРА

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Неизвестный в военном камуфляже открыл стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле. Как минимум двое людей погибли. Об этом сообщает Bild.

Кроме того, по информации издания, на еврейском кладбище привели в действие ручную гранату.

ВВС отмечает, что эта информация пока официально не подтверждена.

Полиция призвала жителей города оставаться в своих домах, поскольку нападавший все еще не задержан.

Свидетели говорят, что боевик был одет в военный камуфляж и имел несколько видов оружия.

Полиция сообщила о нескольких подозреваемых, которые скрылись на автомобиле. Позже правоохранители заявили о задержании одного из злоумышленников.

Сегодня иудеи всего мира празднуют Йом-Киппуур – один из самых важных праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов.