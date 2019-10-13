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Стрельба в Киеве. Полиция задержала автомобиль с оружием - фото

Стрельба в Киеве. Полиция задержала автомобиль с оружием - фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
13.10.2019, 11:31

В полиции сообщили подробности задержания автомобиля с боеприпасами в столице

В Киеве 12 октября сотрудники полиции задержали мужчин с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Правонарушители устроили стрельбу в Голосеевском районе в 21:40, после чего на автомобиле скрылись с места преступления.

По ориентировке фигурантов задержали патрульные полицейские, они обнаружили в салоне машины опасные предметы. Пострадавших нет.

В полиции сообщили подробности инцидента. Как выяснилось, во время отработки территории полиция обнаружила возле остановки общественного транспорта девять предметов, похожих на гильзы, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее.

"В салоне находились четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986, 1994 годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", - отметил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Во время обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.

"Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а с другими участниками сейчас проводятся следственные действия", - уточнили в пресс-службе. Все вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начало уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

  • 10 октября в Киеве спецназовцы задержали мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.

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