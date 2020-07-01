Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Под Офисом президента произошла стычка шахтеров с полицией - видео

Под Офисом президента произошла стычка шахтеров с полицией - видео - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
01.07.2020, 13:13

Задержанных в результате стычки с полицией под Офисом президента нет

В Киеве под Офисом президента произошла стычка между протестующими шахтерами и полицией. Об этом сообщают Новости Донбасса. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шахтеры заявили, что хотели установить палатки, чтобы мерить там температуру и проверять состояние здоровья участников акции. Они также заявили, что у них было соответствующее разрешение.

Шахетры говорят, что оставили палатки у входа в ОП, а когда вернулись за ними, то увидели, что их "забрали полицейские и погрузили в авто". Участники акции хотели забрать палатки, в результате чего произошла стычка. Задержанных нет. 

30 июня около ОП началась бессрочная акция протеста шахтеров. В частности, они требуют погасить долги по зарплатам на госшахтах. В ОП говорят, что средства на это уже выделили.

  • В начале июня во временно оккупированном Антраците боевики задержали двух шахтеров, которые протестовали из-за долгов по зарплате.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
полиция шахтеры стычка офис президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 