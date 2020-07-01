Под Офисом президента произошла стычка шахтеров с полицией - видео

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В Киеве под Офисом президента произошла стычка между протестующими шахтерами и полицией. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шахтеры заявили, что хотели установить палатки, чтобы мерить там температуру и проверять состояние здоровья участников акции. Они также заявили, что у них было соответствующее разрешение.

Шахетры говорят, что оставили палатки у входа в ОП, а когда вернулись за ними, то увидели, что их "забрали полицейские и погрузили в авто". Участники акции хотели забрать палатки, в результате чего произошла стычка. Задержанных нет.

Под Офисом президента полицейские не разрешили шахтерам установить палатки. Произошла стычка. pic.twitter.com/AtzFzp2dNR — Новости Донбасса (@novostidnua) July 1, 2020

30 июня около ОП началась бессрочная акция протеста шахтеров. В частности, они требуют погасить долги по зарплатам на госшахтах. В ОП говорят, что средства на это уже выделили.

В начале июня во временно оккупированном Антраците боевики задержали двух шахтеров, которые протестовали из-за долгов по зарплате.