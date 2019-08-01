Под Полтавой горит свалка площадью два гектара

Фото: Пресс-служба ДСНС

31 июля в Макуховке под Полтавой загорелась свалка твердых бытовых отходов, пожар не удалось потушить до сих пор. Об этом сообщает ДСНС в Полтавской области.

"Огнем уничтожен мусор на площади два гектара. Причины пожара устанавливаются. Для того, чтобы потушить пожар привлечены пять отделений ДСНС", - заявляют в службе.

По состоянию на 22:00 31 июля, удалось ликвидировать пол гектара мусора.

1 августа ДСНС продолжает тушить пожар.

Как пишет Poltava.to, на месте тушения развернули пожарно-насосную станцию, подающую воду из реки Ворсклы. Дым от пожара можно увидеть и в Полтаве.

В ДСНС не прогнозируют приблизительное время ликвидации пожара, потому что высокая температура и большое количество горючих материалов значительно утрудняют пожарникам работу.

Пожар на свалке под Макуховой происходит уже не впервые.

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