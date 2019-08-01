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Под Полтавой горит свалка площадью два гектара

Под Полтавой горит свалка площадью два гектара - Фото
Фото: Пресс-служба ДСНС
01.08.2019, 10:43

Горит мусорная свалка твердых бытовых отходов

31 июля в Макуховке под Полтавой загорелась свалка твердых бытовых отходов, пожар не удалось потушить до сих пор. Об этом сообщает ДСНС в Полтавской области

"Огнем уничтожен мусор на площади два гектара. Причины пожара устанавливаются. Для того, чтобы потушить пожар привлечены пять отделений ДСНС", - заявляют в службе. 

По состоянию на 22:00 31 июля, удалось ликвидировать пол гектара мусора. 

1 августа ДСНС продолжает тушить пожар. 

Как пишет Poltava.to, на месте тушения развернули пожарно-насосную станцию, подающую воду из реки Ворсклы. Дым от пожара можно увидеть и в Полтаве. 

В ДСНС не прогнозируют приблизительное время ликвидации пожара, потому что высокая температура и большое количество горючих материалов значительно утрудняют пожарникам работу. 

Пожар на свалке под Макуховой происходит уже не впервые.

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пожар полтава мусорная свалка
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