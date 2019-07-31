В Винницкой области на ходу загорелась электричка: фото, видео

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Машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию

В Жмеринском районе Винницкой области загорелся хвостовой вагон электрички Козятин-Жмеринка. Пассажиров успели эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 9:42. В 10:30 пожар был локализован, а в 10:43 ликвидирован, говорят в ГСЧС.

В Укрзалізниці сообщили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию. Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал.

Произошла задержка движения пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания - чуть больше часа.

Причины возгорания пока неизвестны. Начато служебное расследование, сообщили в Укрзалізниці.

22 июня в Днепропетровской области загорелся пригородный поезд Днепр-Пятихатки с пассажирами. Жертв удалось избежать.

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Теги: укрзалізниця, пожар, электричка
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