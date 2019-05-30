Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 07:30

Под Ровно упал военный вертолет, погиб экипаж вместе с комбригом

Под Ровно упал военный вертолет, погиб экипаж вместе с комбригом - Фото
Иллюстративное фото вертолета Ми-8 ВСУ (фото - Минобороны Украины)

Вертолет осуществлял учебный полет. На борту было четыре члена экипажа

В среду, 29 мая, во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области)", - сказано в сообщении.

Авария произошла поздно вечером, связь с бортом пропала в 23:27.

На месте работают спасатели и правоохранители. Для выяснения обстоятельств выехала комиссия Минобороны, Генштаба ВСУ и командования Сухопутных войск. 

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков", - отметило командование.

3 мая в Черкасской области проходили учения украинских пограничников, в которых принимала участие авиация.

Отправить:
Распечатать:
Теги: учебный полет, ВСУ, вертолет, авиакатастрофа, гибель, ми-8
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 