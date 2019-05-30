Под Ровно упал военный вертолет, погиб экипаж вместе с комбригом

Иллюстративное фото вертолета Ми-8 ВСУ (фото - Минобороны Украины)

В среду, 29 мая, во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области)", - сказано в сообщении.

Авария произошла поздно вечером, связь с бортом пропала в 23:27.

На месте работают спасатели и правоохранители. Для выяснения обстоятельств выехала комиссия Минобороны, Генштаба ВСУ и командования Сухопутных войск.

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков", - отметило командование.

3 мая в Черкасской области проходили учения украинских пограничников, в которых принимала участие авиация.