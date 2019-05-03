Вертолеты и пыль. Под Черкассами – учения пограничников: видео

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Учения проходят в честь Дня пограничника

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В Черкасской области в специальном учебном центре проходят учения украинских пограничников в честь недавно прошедшего Дня пограничника, сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

День пограничника, согласно указу президента, отмечают 30 апреля.

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В учениях принимают участие также подразделения МВД Украины.

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Теги: учения, гпсу, день пограничника
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