Вертолеты и пыль. Под Черкассами – учения пограничников: видео

В Черкасской области в специальном учебном центре проходят учения украинских пограничников в честь недавно прошедшего Дня пограничника, сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

День пограничника, согласно указу президента, отмечают 30 апреля.

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В учениях принимают участие также подразделения МВД Украины.



В Черкасской области сегодня и президент Петр Порошенко. Как сообщалось ранее, во время поздравления ко Дню пограничника, он сообщил о присвоении генералу Игорь Момоту звания Героя Украины посмертно. Момот погиб в Донбассе в июле 2014-го.