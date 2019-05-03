Вертолеты и пыль. Под Черкассами – учения пограничников: видео

В Черкасской области в специальном учебном центре проходят учения украинских пограничников в честь недавно прошедшего Дня пограничника, сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
День пограничника, согласно указу президента, отмечают 30 апреля.
В учениях принимают участие также подразделения МВД Украины.
Потужні двигуни, трохи пилу, всі на позиціях! Ми з прикордонниками готові вас дивувати! Чекайте pic.twitter.com/JnaenhQB2G— МВС України (@MVS_UA) 3 травня 2019 р.
В Черкасской области сегодня и президент Петр Порошенко. Как сообщалось ранее, во время поздравления ко Дню пограничника, он сообщил о присвоении генералу Игорь Момоту звания Героя Украины посмертно. Момот погиб в Донбассе в июле 2014-го.