Под Тернополем нашли убитым бизнесмена - полиция

Иллюстративное фото: LIGA.net

В Тернопольской области правоохранители устанавливают причину смерти бизнесмена 1967 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По данным полиции, погибшего 21 января около 19:00 нашла в подвальном помещении дома в поселке Большая Березовица Тернопольского района его гражданская жена.

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"При предварительном осмотре тела выяснилось, что огнестрельное ранение мужчина получил в левую височную часть головы. Рядом с ним правоохранители нашли огнестрельное оружие - карабин Сайга-410К, зарегистрированный на погибшего, а также пулю и гильзу", - отметили в пресс-службе.

Следов проникновения в дом или каких-либо повреждений дверей и окон оперативники не обнаружили.

По данным полиции, отсутствуют на месте происшествия и следы борьбы. "Была у мужчины и предсмертная записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти, а свой поступок объясняет тем, что запутался в жизни", - уточнили в полиции.

Правоохранители данный факт внесли в единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – самоубийство).

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