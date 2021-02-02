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Поджог Эпицентра в Первомайске. Задержанному грозит пожизненное заключение – полиция

02.02.2021, 18:14
Поджог Эпицентра в Первомайске. Задержанному грозит пожизненное заключение – полиция - Фото
Скриншот с видео

37-летнему мужчине, которого задержали по подозрению в поджоге ТЦ Эпицентр и ранении людей в Первомайске Николаевской области, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Действия задержанного следователи квалифицировали как умышленное уничтожение имущества и покушение на умышленное убийство.

"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. Полицейские выясняют мотивы и проверяют все возможные версии совершенного преступления", – сказано в сообщении.

В полиции также отметили, что пока информация о том, что задержанный имел сообщника, не подтверждается.

Сегодня в Первомайске, по версии полиции, 37-летний злоумышленник пришел в торговый центр Эпицентр с ножом и топором и совершил поджог в отделе лакокрасочных товаров. При этом он ранил топором двоих охранников ТЦ. Позже злоумышленник был задержан полицией. В полиции говорят, что ранее привлекался к ответственности. 

Вадим Ребрина
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