Бил топором. Задержан мужчина, который поджег Эпицентр в Первомайске – полиция

В Первомайске Николаевской области задержан мужчина, который, по данным правоохранителей, совершил поджог ТЦ Эпицентр К. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

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По данным правоохранителей, 37-летний мужчина пришел в ТЦ с топором и ножом, а в отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Его попытался остановить охранник, однако тот ударил его топором, поджег Эпицентр и убежал.

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали мужчину во дворах и задержали, пишут в полиции. Перед задержанием мужчина успел нанести удар топором еще одному "работнику". Был это полицейский или сотрудник Эпицентра, в релизе правоохранителей не уточняется.

Отмечается, что задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности. Сейчас его доставили в отделение полиции, открыты уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или порче имущества (ч. 2 ст. 194), а также – о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 15 п. 1 ч. 2 ст 115). Тушение пожара продолжается.

В то же время в Эпицентре говорят, что ТЦ поджигали двое мужчин. Об этом написала в Facebook Юлия Чудновец, руководитель департамента связей с общественностью компании.

По ее словам, одного из поджигателей задержала охрана ТЦ и передала полиции, а второго – разыскивают правоохранители. Она добавила, что ранен один из работников Эпицентра, его будут лечить за счет компании.

Сейчас в Первомайске Николаевской области горит ТЦ Эпицентр К. Персонал и посетители магазина эвакуированы, по предварительным данным, жертв нет.

Марк Сировой

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