В Первомайске Николаевской области горит ТЦ "Эпицентр К". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57 2 февраля. К тушению пожара привлечено шесть единиц техники.

Персонал и посетители магазина эвакуированы, по предварительным данным, жертв нет. Площадь и причины пожара устанавливаются.

21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.

Читайте также: Пожары в Украине. Как узнать, что ваш дом, отель или хоспис опасны для жизни? И что делать

Видео: People's Review, Youtube

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.