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В Первомайске горит Эпицентр: видео видео

02.02.2021, 14:21
Пожар в Эпицентре в Первомайске (Фото – пресс-служба ГСЧС)
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В Первомайске Николаевской области горит ТЦ "Эпицентр К". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57 2 февраля. К тушению пожара привлечено шесть единиц техники.

Персонал и посетители магазина эвакуированы, по предварительным данным, жертв нет. Площадь и причины пожара устанавливаются.

  • 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.

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Видео: People's Review, Youtube

Денис Юдин
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пожар ГСЧС николаевская область эпицентр первомайск

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