В Первомайске Николаевской области горит ТЦ "Эпицентр К". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57 2 февраля. К тушению пожара привлечено шесть единиц техники.
Персонал и посетители магазина эвакуированы, по предварительным данным, жертв нет. Площадь и причины пожара устанавливаются.
- 21 января 2021 года в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали. Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
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