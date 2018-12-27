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27.12.2018, 15:17

Подозреваемые в убийстве Олешко – экс-бойцы батальона Торнадо

Подозреваемые в убийстве Олешко – экс-бойцы батальона Торнадо - Фото
Виталий Олешко (фото - Вячеслав Аброськин / Facebook)

Подозреваемые также входили в состав преступной группировки Днепра, которой руководит разыскиваемый сейчас 37-летний Виктор Власюк

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Задержанные по подозрению в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" также являются участниками боевых действий в Донбассе, бывшими членами расформированного батальона "Торнадо". Об этом в интервью Hromadske рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Речь идет о задержанных жителях Днепра Артеме Матюшине, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Володимиренкове.

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По словам Аброськина, подозреваемые также входили в состав преступной группировки Днепра, которой руководит разыскиваемый сейчас 37-летний Виктор Власюк.

Также представитель полиции отметил, что сегодня в Днепре задержали еще четверых членов этой группировки, которые, по данным следствия, изначально готовились совершить убийство Олешко, но по неизвестным причинам не сделали этого.

Аброськин отметил, что сейчас дело Олешко направили в главное следственное управление вместе с делом о разбойном нападении в Днепре, который совершил Власюк. Вероятно, эти дела объединят в одно уголовное производство.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области.

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Теги: АТО, убийство, сармат, олешко, аброськин
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