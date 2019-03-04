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04.03.2019, 21:54

Подростка признали виновным в буллинге учителя, есть приговор

Подростка признали виновным в буллинге учителя, есть приговор - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Травля проявлялась в систематических образах и психологическом давлении со стороны ученика

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28 февраля Нетишинский городской суд принял первое в Хмельницкой области решение о привлечении к административной ответственности за буллинг. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическом давлении со стороны ученика.

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Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса об административных правонарушениях. Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривень.

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26 января мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью. По факту избиения ученицы полиция открыла уголовное производство.

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Теги: буллинг, дети, школа, хмельницкая область
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