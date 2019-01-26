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26.01.2019, 16:40

Мать ученицы привлекли к ответственности за буллинг дочери

Мать ученицы привлекли к ответственности за буллинг дочери - Фото
Школа

Кроме того по факту избиения ученицы одной из школ Киевской области полиция открыла уголовное производство

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Мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там рассказали, что директор школы обратился в полицию с заявлением об избиении одной из учениц неизвестным лицом.

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Полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя ученицами 9-х классов на почве распространения слухов.

"Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по разным учебным классам", - говорится в сообщении.

Однако этим конфликт не был исчерпан. После школы ученица собрала компанию в свою поддержку и избила пострадавшую еще раз. При этом драку сняли на видео, которое затем выложили в интернет.

Сейчас мать агрессивной ученицы привлечена к админответственности за буллинг, совершенное ее дочерью.

Пострадавшая проходит судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

По факту избиения ученицы полиция открыла уголовное производство.

16 января президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу.

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Теги: дети, школа, буллинг, издевательства, ответственность
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