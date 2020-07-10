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Подрыв Газели Укрпочты: Геращенко сообщил о задержании подозреваемых

10.07.2020, 19:04
Подрыв Газели Укрпочты: Геращенко сообщил о задержании подозреваемых - Фото
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Полиция устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению в качестве наводчиков и пособников

Полиция задержала троих подозреваемых в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемых в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - написал он.

Также Геращенко сообщил, что водитель Газели, который пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства, продолжает находиться в реанимации.

Полиция устанавливает других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

7 июля в Полтавской области, недалеко от села Тишки, неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте, завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника. Сообщалось, что два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Вадим Ребрина
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