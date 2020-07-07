В Полтавской области подорвали автомобиль Укрпочты: похитили 2,5 млн грн - фото

По данным полиции, два человека травмированы

В Полтавской области недалеко от села Тишки сегодня около 10:00 неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте, завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В результате разбойного нападения два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Нападение на автомобиль Укрпочты (фото - pl.npu.gov.ua)

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в нападении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Арина Толина

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