Пограничники не пустили в Украину российскую пропагандистку: фото

Фото: dpsu.gov.ua

дополнено

Сегодня утром в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили российскую тележурналистку, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что журналистка работает на телеканале НТВ.

Источники LIGA.net сообщили, что речь идет об Александре Тонких.

Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула, работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы.

Александра Тонких (фото - dpsu.gov.ua)

Во время пограничного контроля женщина сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была.

Пограничники установили факт незаконного въезда/выезда в Крым, что позже подтвердила и сама россиянка.

Фото: dpsu.gov.ua

За нарушение требований закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

13 декабря пограничники не пропустили в Украину еще одного российского журналиста.