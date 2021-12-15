Пограничники США со стрельбой остановили попытку прорыва российских мигрантов из Мексики

Две машины с 18 мигрантами из России вечером 12 декабря предприняли попытку силового прорыва границы из Мексики в США через пункт таможенного контроля Сан-Исидро, штат Калифорния, но были остановлены выстрелами пограничников. Об этом сообщает Border Report со ссылкой на службу охраны границы США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно рапорту, около 21.30 сотрудник пограничной охраны заметил два автомобиля, Ford (кроссовер) и Mercedes (седан), которые приближались к пункту контроля на высокой скорости. Пограничник открыл по машинам огонь из пистолета. После четвертого выстрела Ford заглох, а Mercedes в него врезался.

От стрельбы никто не пострадал, но два человека из находившихся в машинах получили ушибы при их столкновении.

После остановки автомобилей в них были обнаружены 18 человек (шестеро в седане, остальные в кроссовере), включая детей в возрасте от года до 14 лет. Пограничники описали их как "не располагающих документами иммигрантов из России".

Водители обоих машин, молодые люди в возрасте до 30 лет, были арестованы, им предъявлено обвинение в попытке противозаконного перемещения неграждан через границу.

Третья машина с незаконными мигрантами этой же группы, Dodge Durango, сама остановилась на пункте контроля. В ней находились пять взрослых, пятилетний ребенок и 17-летний подросток.

Инцидент со стрельбой пограничником будет расследоваться полицейским управлением Сан-Диего и отделом профессионального контроля пограничной охраны.

Из-за инцидента несколько полос контроля на пункте пропуска были закрыты в течение восьми часов с вечера воскресенья до утра понедельника.

Пункт пропуска Сан-Исидро между американским Сан-Диего и мексиканской Тихуаной считается самым крупным пунктом пограничного контроля не только в США, но и в мире.

Смотрите также: Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко": летели камни, светил лазер – видео

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.