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Пограничники США со стрельбой остановили попытку прорыва российских мигрантов из Мексики

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 18:24
Пограничники США со стрельбой остановили попытку прорыва российских мигрантов из Мексики - Фото
Пункт пограничного контроля Сан-Исидро (Фото - Phil Konstantin / Wikipedia)

Две машины с 18 мигрантами из России вечером 12 декабря предприняли попытку силового прорыва границы из Мексики в США через пункт таможенного контроля Сан-Исидро, штат Калифорния, но были остановлены выстрелами пограничников. Об этом сообщает Border Report со ссылкой на службу охраны границы США. 

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Согласно рапорту, около 21.30 сотрудник пограничной охраны заметил два автомобиля, Ford (кроссовер) и Mercedes (седан), которые приближались к пункту контроля на высокой скорости. Пограничник открыл по машинам огонь из пистолета. После четвертого выстрела Ford заглох, а Mercedes в него врезался. 

От стрельбы никто не пострадал, но два человека из находившихся в машинах получили ушибы при их столкновении. 

После остановки автомобилей в них были обнаружены 18 человек (шестеро в седане, остальные в кроссовере), включая детей в возрасте от года до 14 лет. Пограничники описали их как "не располагающих документами иммигрантов из России".  

Водители обоих машин, молодые люди в возрасте до 30 лет, были арестованы, им предъявлено обвинение в попытке противозаконного перемещения неграждан через границу.

Третья машина с незаконными мигрантами этой же группы, Dodge Durango, сама остановилась на пункте контроля. В ней находились пять взрослых, пятилетний ребенок и 17-летний подросток.  

Инцидент со стрельбой пограничником будет расследоваться полицейским управлением Сан-Диего и отделом профессионального контроля пограничной охраны.     

Из-за инцидента несколько полос контроля на пункте пропуска были закрыты в течение восьми часов с вечера воскресенья до утра понедельника. 

Пункт пропуска Сан-Исидро между американским Сан-Диего и мексиканской Тихуаной считается самым крупным пунктом пограничного контроля не только в США, но и в мире.  

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Сергей Бережной
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