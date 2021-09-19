Пограничники задержали австрийца на выезде из Украины: Прихватил с собой антиквариат

Вчера в пункте пропуска Орловка на выезде из Украины пограничники задержали гражданина Австрии, который пытался вывезти книгу конца XIX столетия и картину начала XX-го. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Автомобиль 76-летнего иностранца решили осмотреть, учитывая "анализ рисков", говорят в ведомстве: "В ходе осмотра авто и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут нести исторически-культурную ценность".

Мужчина перевозил картину с изображением девушки в красном платке. На полотне было указана фамилия, вероятно, автора и дата – 1917 год.

А также вез книгу на французском языке "Grands peintres de l'allemagne", которая была издана в 1891 году в Париже. В ней содержалась заметка о награждении этой книгой ученицы шестого класса Одесской Мариинской гимназии в 1898-м.

Иностранец говорит, что купил эти предметы в одном из антикварных магазинов Одессы.

Пограничники обратились в Службу безопасности Украины с сообщением, что о возможном совершении преступления по статье контрабанда. Предметы изъяты для экспертизы.

В марте СБУ сообщила, что из Украины пытались вывезти старинное оружие, доспехи и монеты почти на $1 млн.

Владислав Сердюк

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