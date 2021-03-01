СБУ: Из Украины пытались вывезти старинное оружие, доспехи и монеты почти на $1 млн – фото
Служба безопасности заявила о разоблачении группы контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По информации спецслужбы, во время обысков у подозреваемых изъяли подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти $1 млн.
В СБУ перечислили обнаруженный антиквариат: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного; доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов; многочисленные старинные предметы быта.
По предварительным данным следствия, участники группировки продавали и переправляли антиквариат иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.
В СБУ заявляют, что задокументировали несколько фактов незаконных действий подозреваемых.
По информации спецслужбы, по завершении досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.
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