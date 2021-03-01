СБУ: Из Украины пытались вывезти старинное оружие, доспехи и монеты почти на $1 млн – фото

Служба безопасности заявила о разоблачении группы контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, во время обысков у подозреваемых изъяли подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти $1 млн.

В СБУ перечислили обнаруженный антиквариат: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного; доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов; многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки продавали и переправляли антиквариат иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.

В СБУ заявляют, что задокументировали несколько фактов незаконных действий подозреваемых.

По информации спецслужбы, по завершении досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

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Наталия Медведева

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