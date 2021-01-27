СБУ: Семья киевлян организовала контрабанду деталей для пулеметов и снайперских винтовок

Служба безопасности заявила, что блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов, организованный супругами из Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным, подозреваемые скупали комплектующие для стрелкового оружия, в том числе для автоматов Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также для снайперских винтовок Драгунова.

Как сообщает СБУ, подозреваемые находили клиентов на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

По информации спецслужбы, фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Сотрудники СБУ заявляют, что задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправления за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

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Наталия Медведева

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