UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Семья киевлян организовала контрабанду деталей для пулеметов и снайперских винтовок

27.01.2021, 20:29
СБУ: Семья киевлян организовала контрабанду деталей для пулеметов и снайперских винтовок - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила, что блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов, организованный супругами из Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По предварительным данным, подозреваемые скупали комплектующие для стрелкового оружия, в том числе для автоматов Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также для снайперских винтовок Драгунова.

Как сообщает СБУ, подозреваемые находили клиентов на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

По информации спецслужбы, фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Сотрудники СБУ заявляют, что задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправления за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

Читайте также: СБУ заявила о разоблачении схемы поставок в ВСУ непригодных для использования снарядов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
сбу контрабанда оружие

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 