СБУ заявила о разоблачении схемы поставок в ВСУ непригодных для использования снарядов

В Сумской области контрразведка Службы безопасности разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Компания по этому контракту получила 50 млн грн, "при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования".

В СБУ говорят, что снаряды производили кустарным способом в неприспособленных для этого помещениях. Такая продукция, согласно экспертизе, не соответствует техническим требованиям и не может быть поставлена в ВСУ. Снаряды изъяты.

Правоохранители провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов дела. Изъяты доказательства противоправной деятельности, сообщили в СБУ.

Досудебное расследование проводится в рамках ранее начатого производства по статье о госизмене. "Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства", – сообщили в СБУ.

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Вадим Ребрина

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