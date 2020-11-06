В CБУ заявили, что предотвратили назначение в Минобороны за взятку $60 000: фото, видео

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По данным СБУ, правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе

В Службе безопасности Украины заявили, что сотрудники военной контрразведки предотвратили коррупционное назначение на руководящую должность в Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева "подбирала" кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины

"За $60 000 она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. Решить вопрос обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте", – отметили в пресс-службе СБУ.

В CБУ заявили, что предотвратили назначение в Минобороны за взятку

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе по ст. 208 Уголовного кодекса при получении "аванса" в размере $5000.

В CБУ заявили, что предотвратили назначение в Минобороны за взятку $60 000

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

  • 26 декабря в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из отделов Минобороны при получении взятки в сумме 80 000 грн. 
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Теги: коррупция, сбу, минобороны, взятка, видео, $60 000
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