СБУ задержала на взятке 80 000 грн полковника Минобороны: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из отделов Минобороны при получении взятки в сумме 80 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что якобы полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком.

По данным СБУ, за взятку он также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 000 грн неправомерной выгоды от директора фирмы–подрядчика", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители также зафиксировали вымогательство и получение якобы начальником отдела 40 000 грн от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.

В СБУ уточнили, что за время проведения следственных действий по месту работы и жительства фигуранта дела, была изъята часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.