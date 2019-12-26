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СБУ задержала на взятке 80 000 грн полковника Минобороны: фото

СБУ задержала на взятке 80 000 грн полковника Минобороны: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
26.12.2019, 06:30

В СБУ сообщили о двух фактах получения взятки на общую сумму 120 000 грн

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из отделов Минобороны при получении взятки в сумме 80 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что якобы полковник организовал схему получения "откатов" от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком.

По данным СБУ, за взятку он также предоставлял "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 000 грн неправомерной выгоды от директора фирмы–подрядчика", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители также зафиксировали вымогательство и получение якобы начальником отдела 40 000 грн от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.

В СБУ уточнили, что за время проведения следственных действий по месту работы и жительства фигуранта дела, была изъята часть взятки и документацию, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.

  • 13 июля СБУ разоблачила на систематических взятках начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделов главного управления Национальной полиции в Волынской области.

 

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сбу минобороны взятка хмельницкая область полковник
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