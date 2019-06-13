Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 13:19

В Волынской области задержали на взятке полицейского

В Волынской области задержали на взятке полицейского - Фото
Иллюстративное фото: ssu.gov.ua

Правоохранителя задержали во время получения взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделов главного управления Национальной полиции в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм вымогательства денег от представителя коммерческой структуры, которая занимается заготовкой и переработкой лесосырья", - отметили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что за суммы от 1000 до 1500 грн взятки за транспортировку куба древесины полицейский обещал предпринимателю не делать искусственных препятствий при перевозке дубовых пород через территорию района.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из городских улиц во время получения очередной суммы взятки. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

22 марта 2019 года в Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, сбу, взятка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 