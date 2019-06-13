В Волынской области задержали на взятке полицейского

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из местных отделов главного управления Национальной полиции в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм вымогательства денег от представителя коммерческой структуры, которая занимается заготовкой и переработкой лесосырья", - отметили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что за суммы от 1000 до 1500 грн взятки за транспортировку куба древесины полицейский обещал предпринимателю не делать искусственных препятствий при перевозке дубовых пород через территорию района.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из городских улиц во время получения очередной суммы взятки. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

22 марта 2019 года в Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции.