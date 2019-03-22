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22.03.2019, 10:55

В Донбассе задержали на взятке двух полицейских

В Донбассе задержали на взятке двух полицейских - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оперативники задержали силовиков на рабочем месте "при получении первой части взятки размере 15 000 грн"

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В Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, речь идет о начальнике сектора превенции и его подчиненной – инспекторе ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.

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Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местной жительницы 20 000 грн. "За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - отметили в пресс-службе.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте при получении первой части взятки в размере 15 000 грн.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

16 марта военная прокуратура задержала на взятке в $3000 майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области.

 

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Теги: сбу, полицейские, взятка
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