В Донбассе задержали на взятке двух полицейских

В Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СБУ, речь идет о начальнике сектора превенции и его подчиненной – инспекторе ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.
Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местной жительницы 20 000 грн. "За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - отметили в пресс-службе.
Оперативники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте при получении первой части взятки в размере 15 000 грн.
Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.
16 марта военная прокуратура задержала на взятке в $3000 майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области.