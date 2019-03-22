В Донбассе задержали на взятке двух полицейских

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, речь идет о начальнике сектора превенции и его подчиненной – инспекторе ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.

Реклама

Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местной жительницы 20 000 грн. "За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - отметили в пресс-службе.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте при получении первой части взятки в размере 15 000 грн.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

16 марта военная прокуратура задержала на взятке в $3000 майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области.