Майора ВСУ задержали на взятке

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Военная прокуратура задержала на взятке в $3000 майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области. Об этом пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.

По его данным, майора задержали 14 марта.

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"Установлено, что офицер требовал и получил взятку в сумме $3000 в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь. За полученные средства военный пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона", - написал Лысенко.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.368 УК, ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

14 марта СБУ задержала на получении взятки предположительно водителя первого заместителя главы Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Виктора Коржа. До этого СБУ и Генпрокуратура заявили, что разоблачили на взятке советника руководства МВД. В МВД же утверждают, что Корж не является советником Арсена Авакова с сентября 2018 года.