Экс-министр и знакомый Авакова. Кого СБУ разоблачила на взятке

Корж Виктор

Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщает, что СБУ задержала сегодня на получении взятки водителя первого заместителя главы Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Виктора Коржа.

Главой ФСО "Динамо" является Арсен Аваков.

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"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали источники УП.

Сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

Ранее сегодня СБУ и Генпрокуратура заявили, что разоблачили на взятке советника руководства МВД. На получении 30 тысяч долларов в Киеве задержали его посредника.

В МВД утверждают, что Корж не является советником Авакова с сентября 2018 года.

Как известно, в 2006-2007 гг Корж занимал должность министра молодежи и спорта.