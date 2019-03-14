Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 16:17

Экс-министр и знакомый Авакова. Кого СБУ разоблачила на взятке

Экс-министр и знакомый Авакова. Кого СБУ разоблачила на взятке - Фото
Корж Виктор

Сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом, говорят источники УП

Реклама
Реклама

Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщает, что СБУ задержала сегодня на получении взятки водителя первого заместителя главы Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Виктора Коржа.

Главой ФСО "Динамо" является Арсен Аваков.

Реклама

"Задержали водителя Виктора Коржа, заместителя председателя ФСО "Динамо", Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказали источники УП.

Сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

Ранее сегодня СБУ и Генпрокуратура заявили, что разоблачили на взятке советника руководства МВДНа получении 30 тысяч долларов в Киеве задержали его посредника.

В МВД утверждают, что Корж не является советником Авакова с сентября 2018 года.

Как известно, в 2006-2007 гг Корж занимал должность министра молодежи и спорта.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взятка, арсен аваков, Виктор Корж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 