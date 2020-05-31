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Похищение военного у админграницы с Крымом. Стали известны подробности

Похищение военного у админграницы с Крымом. Стали известны подробности - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
31.05.2020, 16:27

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности похищения украинского военного на админгранице с оккупированным Россией Крымом

Похищенный на границе с оккупированным Крымом украинский военнослужащий находится в руках сотрудников российских спецслужб, которые "звонили в батальон", чтобы уточнить личные данные украинца. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, похищен старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский, отметив, что вероятность добровольного перехода солдата на сторону противника отсутствует.

Журналист уточнил, что в ночь на 30 мая Добринский находился на посту один и в момент похищения был без оружия.

"Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму ... Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - написал Бутусов.

По данным журналиста, военное командование приказало усилить несение караульной службы в районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

  • Ранее сегодня сообщалось, что 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью в районе Чонгара пропал украинский военный. Вблизи наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.
Наталия Медведева
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Чонгар похищение Крым фсб
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