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13.01.2019, 11:52

Пожар на химзаводе в Калуше ликвидирован. Полиция назвала причину

Пожар на химзаводе в Калуше ликвидирован. Полиция назвала причину - Фото
Химзавод в Калуше (фото - МВД)

По факту пожара открыто уголовное производство

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Пожар на олефиновом заводе Карпатнефтехим в Калуше Ивано-Франковской полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"13 января в 10:44 пожар в Калуше на территории ООО Карпатнефтехим ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

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В полиции области сказали, что пожар возник из-за нарушения правил техники безопасности "во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве". По данному факту открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 272 УК).

Нарушителю грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 4 лет с возможностью лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В полиции уточнили, что факельное горение пирогаза происходило примерно до 01:00 13 января.

"Пожар запрещено тушить, потому осуществлялось охлаждение соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом были перекрыты задвижки. Поэтому пирогаз исходил из той трубы, которая подверглась повреждению. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на предприятии в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза при производстве этилена и полиэтилена. Пирогаз - это продукты пиролиза (термического разложения) углеводородного сырья; в основном смесь этилена, этана, метана, пропана, пропилена, водорода и т.д.

Смотрите также: На химзаводе в Калуше еще горят остатки пирогаза: видео с воздуха

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Теги: полиция, ГСЧС, уголовное дело, химзавод, калуш, Карпатнефтехим, пирогаз
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