На химзаводе в Калуше еще горят остатки пирогаза: видео с воздуха

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Пиролизный газ тушить запрещено, огонь локализован

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Пожар, который возник вечером 12 января в городе Калуш Ивано-Франковской области, на олефиновом заводе Карпатнефтехим локализован. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Возгорание произошло на предприятии в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза при производстве этилена и полиэтилена. Наблюдалось факельное горение пирогаза в трубопроводе. Столб пламени достигал 15 метров.

В управлении ГСЧС области рассказали, что в 21:15 инженеры перекрыли задвижки подачи сырья на вводе в установку. Также осуществляется охлаждение установки и соседних сооружений. В 23:48 пожар локализовали. 

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Пирогаз (продукты пиролиза (термического разложения) углеводородного сырья) нельзя тушить водой. В состав пирогаза в основном входят - этилен, этан, метан, пропан, пропилен, водород и прочее. При соприкасании с водой на высоких температурах эта газовая смесь вступает в химическую реакцию с образованием других взрывоопасных веществ. Обычно пожарные дают выгореть пирогазу до конечных продуктов (СО2 и Н2О).

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Теги: пожар, завод, Ивано-Франковская область, калуш, Карпатнефтехим, пожар на химзаводе
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