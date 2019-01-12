В Ивано-Франковской области горит химзавод: видео

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На месте происшествия, по словам очевидцев, слышны взрывы

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В Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе Карпатнефтехим, сообщает издание ZAXID.net.

На месте происшествия, по словам очевидцев, слышны взрывы. На место выехали пожарные бригады. Других подробностей пока нет.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что сейчас на заводе происходит факельное горение пирогаза. Спасатели при помощи лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий. Привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава.

Потерпевших нет.

Как уточняют журналисты, завод возобновил работу в июне 2017-го после пятилетнего простоя. 

На заводе производится этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическая сода, хлор и суспензионный ПВХ.

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Теги: пожар в калуше, Карпатнефтехим
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