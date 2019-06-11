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11.06.2019, 06:27

Пожар в больнице Одессы. Зеленский дал срочное поручение премьеру

Пожар в больнице Одессы. Зеленский дал срочное поручение премьеру - Фото
Фото: dumskaya.net

По последним данным, погибших уже шесть

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе. Об этом говорится в Twitter главы государства.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара.

Вчера, 10 июня, в Одессе произошел пожар психиатрическая больница на улице Воробьева, в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и Афганистана. В момент возгорания в здании находились несколько десятков человек. Есть погибшие.

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Теги: психиатрическая больница, Владимир Зеленский, владимир гройсман, пожар, гибель
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