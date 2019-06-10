Пожар в одесской психиатрической больнице, есть погибшие: видео

В Одессе произошел пожар психиатрическая больница на улице Воробьева. Об этом сообщает Думская.



По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, а в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек.

Сообщается, что горел одноэтажный деревянный корпус. Когда пожар почти потушили, сотрудники скорой начали прочесывать территорию клиники в поисках спрятавшихся пострадавших.

По данным ГСЧС, из горевшего корпуса эвакуировали 15 человек. На месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента. Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом отравление продуктами горения.

Отмечается, это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца. Прошлый раз оно горело 16 апреля. Тогда возгорание произошло в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на крышу. Выгорела крыша над этой комнатой и крыша над столовой. Жертв и пострадавших тогда не было.

29 апреля на Ровенской атомной электростанции произошел пожар.