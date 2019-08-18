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Пожар в Одессе: задержали владельца гостиницы

Пожар в Одессе: задержали владельца гостиницы - Фото
Фото: dsns.gov.ua
18.08.2019, 07:15

Жертвами пожара стали девять человек

Владельца одесской гостиницы "Токио Стар", где погибли девять людей, Вадима Черного задержали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио стар". На время пожара в гостинице находилось около 200 человек.
  • Представитель ГСЧС, пытавшийся провести в июле плановую проверку противопожарной безопасности, не был допущен в отель, заявил на брифинге заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.
  • Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три версии причины пожара в одесском отеле "Токио Стар".
  • Владелец отеля, Вадим Черный, заявил, что готов нести ответственность, если вина будет установлена, сообщило Hromadske.

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