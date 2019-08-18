Пожар в Одессе: задержали владельца гостиницы

Владельца одесской гостиницы "Токио Стар", где погибли девять людей, Вадима Черного задержали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного", - отметили в пресс-службе.
Прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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