Пожар в Одессе: задержали владельца гостиницы

Фото: dsns.gov.ua

Владельца одесской гостиницы "Токио Стар", где погибли девять людей, Вадима Черного задержали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Что известно о пожаре в Одессе: ГСЧС, полиция, владелец отеля