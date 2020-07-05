Пожар в пятиэтажке Новой Каховки. Полиция задержала причастного к возгоранию

38-летний житель квартиры на пятом этаже употреблял спиртные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул, рассказали в полиции

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Полиция задержала мужчину, который, по данным правоохранителей, причастен к возгоранию в пятиэтажном жилом доме в Новой Каховке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Там рассказали, что 38-летний житель квартиры на пятом этаже дома употреблял спиртные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

Соседи рассказали, что услышали запах дыма, который шел из квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл, соседи выбили дверь и увидели в горящей квартире мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу дома, поэтому жители начали покидать свои квартиры.

Мужчина задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Дело открыто по статье 270 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) УК.

В полиции также сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

ОБНОВЛЕНО В 19:27. В ГСЧС Херсонской области сообщили, что пожар ликвидирован.

Сегодня в Новой Каховке Херсонской области загорелся пятиэтажный жилой дом по ул. Букина. Людей эвакуировали. В ГСЧС сообщили, что пожар локализован, продолжается ликвидация.

Вадим Ребрина

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